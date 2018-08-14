STK'lerden Türk lirasına destek

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Ankara 15 Temmuz Platformuna bağlı 90 sivil toplum kuruluşu ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi.

ANKESOB Genel Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara'da bir döviz bürosu önünde yaptığı açıklamada, esnaf odaları olarak devletin ve milletin yanında olduklarını, bütün dolar ve avrolarını bozduracaklarını söyledi.

Yaklaşık bir haftadır bu kampanyaya destek verdiklerini kaydeden Ar, "113 esnaf odası ve 100 bin esnafa çağrı yaptık. Onlar da ellerindeki dövizlerini bozduruyorlar. 1 milyon dolara yakın dövizin bozdurulduğunu biliyoruz. Halkımızı da Türk lirasına destek olmaya çağırıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından ANKESOB'a bağlı esnaf odaları temsilcileri, döviz ve altınlarını bozdurdu.

- "ABD ürünlerini hayatımızdan çıkaralım"

Ankara 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise vatandaşları yerli ve milli olan ürünleri kullanmaya davet ederek, "ABD dolarının yanında, ürünlerini de boykot etmeliyiz. Gelin hep beraber ABD ürünlerini hayatımızdan çıkaralım." çağrısında bulundu.