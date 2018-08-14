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STK'lerden Türk lirasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ankara 15 Temmuz Platformu'na bağlı 90 STK, ANKESOB ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, döviz ve altın bozdurdu - ANKESOB Genel Başkan Vekili Hüseyin Ar: - "113 esnaf odası ve 100 bin esnafa çağrı yaptık. Onlar da ellerindeki dövizlerini bozduruyorlar. 1 milyon dolara yakın dövizin bozdurulduğunu biliyoruz. Halkımızı da Türk lirasına destek olmaya çağırıyoruz"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Ankara 15 Temmuz Platformuna bağlı 90 sivil toplum kuruluşu ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi.

ANKESOB Genel Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara'da bir döviz bürosu önünde yaptığı açıklamada, esnaf odaları olarak devletin ve milletin yanında olduklarını, bütün dolar ve avrolarını bozduracaklarını söyledi.

Yaklaşık bir haftadır bu kampanyaya destek verdiklerini kaydeden Ar, "113 esnaf odası ve 100 bin esnafa çağrı yaptık. Onlar da ellerindeki dövizlerini bozduruyorlar. 1 milyon dolara yakın dövizin bozdurulduğunu biliyoruz. Halkımızı da Türk lirasına destek olmaya çağırıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından ANKESOB'a bağlı esnaf odaları temsilcileri, döviz ve altınlarını bozdurdu.

- "ABD ürünlerini hayatımızdan çıkaralım"

Ankara 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise vatandaşları yerli ve milli olan ürünleri kullanmaya davet ederek, "ABD dolarının yanında, ürünlerini de boykot etmeliyiz. Gelin hep beraber ABD ürünlerini hayatımızdan çıkaralım." çağrısında bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminde canlarını feda etmek için meydanlara çıktıklarını hatırlatan Kır, "Dün nasıl canımızı hiçe saydıysak bugün de mallarımızı feda etmeye hazırız. Bu ekonomik hamleler, inşallah milli paramıza ve yerli üretimlerimize dönmek için bir fırsat olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk Lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Ankara 15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri Ayhan Çetinkaya, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sektör ve hemşehri dernekleri olarak Türkiye'nin gücüne ve büyümesine inandıklarını belirtti. Çetinkaya, "Milletimizin istiklaline ve istikbaline kast edenlere, bu vatanın birliğine, dirliğine ve ekonomik bağımsızlığına darbe vurmaya çalışanlara karşı milli ve yerli hassasiyetlerimizle üretmeye, daha çok çalışmaya ve milli para birimimiz Türk lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıların suni ve geçici olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Suni finansal saldırıda bulunan şer odakları boşuna heveslenmesinler, bilsinler ki aziz milletimizin vatan sevgisi dolardan değil imandandır." dedi.

- "Gerekirse şeref aylığımızı bağışlarız"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı adına açıklama yapan Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, doları olanları döviz büroları ve bankalara davet etti.

Erdoğmuş, "Gün, ülkemize sahip çıkma günüdür. Biz gazilerin doları yok ama şeref aylığımız var ve gerekirse şeref aylığımızı devletimize bağışlarız." şeklinde konuştu.

Döviz bozduran vatandaşlardan Gökhan Tarap ise "Bu vatanın bir ferdi olarak bunu partiler üstü bir mesele olarak görüyorum. Bütün milletimizi elini taşın altına koymaya davet ediyorum." dedi.

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Ankara 15 Temmuz Platformu ANKESOB STK'lardan Türk Lirasına destek

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