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STK'lı gençlerden "Büyük Kudüs Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Konya'da Kudüs için bir araya gelen 61 sivil toplum kuruluşunun gençlik teşkilatları, İslam dünyasına "kenetlenme" çağrısı yaptı - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Yapılanmaları Grup Sözcüsü Seyit Bayram Özalp: "Kudüs'ün siyonist esareti altında yaşaması Müslümanlar için büyük bir zillettir. Bu zilletten kurtulmak için Müslümanlar her şeyden önce kendi aralarındaki kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak, Kudüs'ün kurtuluşu için tek ses, tek yürek olup kenetlenmelidir"

Konya'da, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto için bir araya gelen 61 sivil toplum kuruluşunun gençlik yapılanmaları, Müslümanlara "kenetlenme" çağrısında bulundu.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla iftar öncesi gerçekleştirilen "Büyük Kudüs Buluşması"nda, "su, simit ve hurma" ile oruç açıldı.

Ardından akşam namazını kılan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Buluşmada konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Yapılanmaları Grup Sözcüsü Seyit Bayram Özalp, insanlık için çok tehlikeli olan siyonizmin Filistin'de 70 yıldır büyük bir barbarlık sergilediğini söyledi.

Filistinliler acı içindeyken sessiz kalmanın Müslümanlara yakışmayacağını belirten Özalp, "İslam dünyasındaki dağınıklık İsrail'in işgallerini kolaylaştırıyor. Kudüs'ün siyonist esareti altında yaşaması Müslümanlar için büyük bir zillettir. Bu zilletten kurtulmak için Müslümanlar her şeyden önce kendi aralarındaki kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak, Kudüs'ün kurtuluşu için tek ses, tek yürek olup kenetlenmelidir." diye konuştu.

Seyit Bayram Özalp, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadığı sürece İslam dünyasında özgürlük diye bir şeyden söz edilemeyeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Buradan İslam ülkelerinin idarecilerine de çağrıda bulunmak istiyoruz; Artık dikkate alınmayan açıklamalar yapmaktan vazgeçin. Etkin, caydırıcı adımlar atın. İşgal topraklarında var olan elçiliklerinizi kapatın ve kendi topraklarınızdaki siyonist işgalcilerin eli kanlı elçiliklerini sınır dışı edin."

Filistinlilere de umutsuzluğa düşmemeleri çağrısında bulunan Özalp, zaferin Müslümanların olacağına inandığını vurguladı.

- "Yolculuğum Filistin özgür olduğu zaman bitecek"

Programa katılan, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki için İsveç'ten Filistin'e yürüyen İsveçli aktivist Benjamin Ladraa da yaklaşık 10 aydır yollarda olduğunu aktardı.

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü bütün dünyaya duyurmayı amaçladığını aktaran Ladraa, "İsrail'in işgali büyük bir maliyete dayanıyor ve onların Müslümanlara sıktığı mermileri biz finanse etmemeliyiz. Türkiye'nin yaptığı gibi diğer ülkeler de büyükelçilerini çekmeli. 3 bin kilometredir yürüyorum ve yürümeye devam edeceğim. Bin kilometrelik yolum kaldı. Yolculuğum Filistin'e ulaştığımda bitmeyecek. Yolculuğum Filistin özgür olduğu zaman bitecek." ifadelerini kullandı.

Teravih saatine kadar süren program, yapılan duanın ardından sona erdi.

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