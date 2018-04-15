İsveç’in başkenti Stockholm’de “Türkiye ve camiler” temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

İsveç’in başkenti Stockholm’un banliyölerinden Kista’da Türk fotoğrafçı Orhan Aleçakır’a ait “Türkiye ve camiler” temalı fotoğraf sergisi düzenlendi. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan ve Stockholm Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran’ın katkılarıyla hazırlanan fotoğraf sergisi, Türk vatandaşları kadar İsveç’te yaşayan yabancı kökenli halkın da ilgisini çekti.

55 adet fotoğrafın sanatseverlerle buluşturulduğu fotoğraf sergisini ziyaret eden İsveç’in Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, "Çok güzel bir fotoğraf sergisi. Fotoğrafları hayranlıkla izledim, Stockholm’un soğuk havasında bu sergi içimizi ısıttı" dedi.