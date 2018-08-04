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"Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez: - "Birtakım kişiler samanda oyunlar oynuyor. Samanı stok yapanlar var"

EDİRNE (AA) - Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, saman balyasının fiyatının bazı tüccarların stokçuluk yapması nedeniyle arttığını söyledi.

Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl samanın geçmiş yıllara göre az olduğunu ve fiyatında belli bir artış yaşandığını belirtti.

Bazı saman tüccarlarının ürünün az olmasını fırsat bilerek fiyatları yukarı çektiğini ifade eden Suiçmez, şöyle devam etti:

"Samandan para kazanılmasına hiçbir şey demiyorum. Herkesin bir ticareti var ancak birtakım kişiler samanda oyunlar oynuyor. Samanı stok yapanlar var. Aynı zamanda ben de bir üreticiyim. Saman almak için girişimde bulunduk ancak almak istediğimiz kişi bize samanı stok yapacağını söyledi. Saman balyası başına 10 lira vermemize ve nakliyesini de yapacak olmamıza rağmen kabul etmedi. Üretici olarak bizler hayvanlarımızı doyurmak zorundayız. O samanı bir yerden bulmamız lazım. Ondan sonra birileri çıkıp, 'Türkiye samanı bile ithal ediyor.' diyor. Üreticiler olarak ne yapacağız? Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor."

Suiçmez, üreticilerin hayvanını beslemek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Üretim noksanlığını fırsata çevirmek isteyenler oldu. Hayvanların ve üreticinin rızkıyla oynuyorlar. Bunlar da bu piyasada var. Son gelen yağışlarla birlikte anızlarda otlar yeşerdi ve üreticiler buradan ot balyası yapmaya başladı. Şimdi o stok yapanları göreceğiz." şeklinde konuştu.

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