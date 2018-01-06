Stoke City'de Hughes dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, teknik direktör Mark Hughes ile yollarını ayırdı.
Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Coventry City'ye deplasmanda 2-1 yenilen Stoke City, faturayı 54 yaşındaki Hughes'a kesti.
Deneyimli teknik adamın 4,5 yıldır çalıştırdığı Stoke City, ligde çıktığı son 7 maçta da 5 mağlubiyet yaşamıştı.
Ligde 22 haftada 20 puan toplayan İngiliz ekibi, West Bromwich Albion ve Swansea City ile düşme potasında yer alıyor.
(AA)
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