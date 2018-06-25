Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

LÜKSEMBURG (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini açıkladı.
Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum." dedi.
Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.
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