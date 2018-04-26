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Stoperdi, yedek kaleci kovulunca kaleci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Erbaaspor'un kalesini koruyan Nurullah Aslan (21), futbola başladığı Termespor'da 7 yıl stoper mevkisinde oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takımındaki yedek kalecinin kovulmasının ardından kaleci oldu.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Erbaaspor'un kalesini koruyan Nurullah Aslan (21), futbola başladığı Termespor'da 7 yıl stoper mevkisinde oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takımındaki yedek kalecinin kovulmasının ardından kaleci oldu. Kısa sürede kendisini geliştiren genç kaleci, transfer olduğu Erbaaspor'da başarısıyla göz dolduruyor.

Erbaaspor’un kalecisi Nurullah Aslan, futbola 10 yaşındayken, Samsun Termespor’da başladı. Aslan, 7 yıl stoper mevkisinde oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımındaki yedek kalecinin kovulmasıyla yedek kaleci oldu. Kendisini kısa zamanda geliştiren genç kaleci, 2015- 2016 sezonundaki 19 karşılaşmada takımının kalesini korudu. Erbaaspor ile Termespor arasında yapılan Bölgesel Amatör Lig maçında, ev sahibi takımın teknik heyetinin dikkatini çeken Aslan, sezon sonunda şampiyon olup, 3’üncü Lig’e yükselen mavi beyazlı takıma transfer edildi. Nurullah Aslan, transfer olduktan sonra takımın yöneticilerinden, 2014 yılında yaşamını yitiren babası Abdullah Aslan'ın da 1988- 1989 sezonunda Erbaaspor’un kalesini koruduğunu öğrendi. Genç kaleci, 2016- 2017 sezonunda 1'i Ziraat Türkiye Kupası diğeri ise lig maçı olmak üzere 2 kez Erbaaspor forması giydi. 2017- 2018 sezonunda ise sakatlık geçirdiği 4 karşılaşma hariç tüm maçlarda formayı kimseye kaptırmadı.

BABASININ İZİNDE

Babası Abdullah Aslan'ın da Erbaaspor'da oynadığını transfer olduğu sezon takımın yöneticilerinden öğrendiğini anlatan Nurullah Aslan, ''Termespor'da 7 yıl stoper olarak görev yaptım. BAL Ligi'ndeyken yedek kaleciyi kovmuşlardı. Beni kaleci yaptılar. 2 yıl Termespor’da kaleci olarak devam ettim. Sonrasında Erbaaspor'a transfer oldum. 2 senedir profesyonel olarak Erbaaspor’dayım. Bu sene de 27 maçta görev aldım. İnşallah devamı gelir. Babamın da ilk olarak Erbaaspor'da oynadığını öğrendim. Ben sadece Samsunspor ve sonrasındaki takımlarda oynadığını biliyordum. Benim için sürpriz oldu. Buradan sonra Samsunspor forması giymiş. İnşallah ben de babam gibi üst liglerde forma giymek istiyorum'' dedi.

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