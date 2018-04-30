Strafor imalathanesinde yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de bir strafor üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde büyük hasar oluştu.
Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta saat 23.00 sıralarında bir strafor imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat malzemesi olarak kullanılan straforların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kadıköy, Kartal ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde büyük hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi
Korkunç son! Kötü haber geldi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum