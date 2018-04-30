Strafor imalathanesinde yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de bir strafor üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde büyük hasar oluştu. Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta saat 23.00 sıralarında bir strafor imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat malzemesi olarak kullanılan straforların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kadıköy, Kartal ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?
FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?
Onu bulduklarında bu haldeydi!
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Suriye'de askeri üste patlama!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum