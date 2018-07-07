Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı çalışmaları başladı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte 3 bin yıllık tarihin her döneminden kalıntılar bulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden olan antik kentin Tunç Dönemi'nden Cumhuriyet dönemine kadar adından söz ettirdiğini vurgulayan Söğüt, kazı çalışmalarını yaklaşık 100 kişilik ekiple sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu yıl Kuzey Şehir Kapısı ve devamındaki Kutsal Yol ile bölgedeki mezarların kazılarının yapılacağını anlatan Prof. Dr. Söğüt, "Kuzey Şehir Kapı'nın önünde bulunan yapının bu yıl ortaya çıkarılması için çalışacağız." dedi.

Kentte, Kalsik, Helenistik ve Roma dönemlerinden yapıların da bulunduğunu vurgulayan Söğüt, ziyaretçilerin bölgeye geldiğinde Stratonikeia Antik Kenti'nin en gösterişli kapısının nasıl olduğunu görebileceklerini bildirdi.

Stratonikeia Antik Kenti'nin yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu, bir benzeri bulunmadığını belirten Bilal Söğüt, kazı çalışmalarının eylül ayı ortalarına kadar süreceğini, ancak konservasyon ve restorasyon çalışmalarının ise yıl sonuna kadar süreceğini de söyledi.

