Stratonikeia Antik Kenti'ndeki camide 32 yıl sonra ilk teravih

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde 32 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Antik kentteki kazı ve koruma çalışmaları sürerken bir yandan da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi yapılar da ihya ediliyor.

Bu eserler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen ve 15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen cami, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle restore edildi. 32 yıl sonra ezan sesinin yükseldiği camide teravih namazı kılındı.

Teravih namazına Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, daire amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- “İlk ibadetin ramazana denk gelmesi güzel bir tevafuk”

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, namaz sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Şaban Ağa Camisi’nin Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığının koordinesinde, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca tarafından restore edildiğini söyledi.