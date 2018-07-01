Strazburg Yunus Emre Lisesi'nde ilk mezuniyet heyecanı

"Velilerimiz ve öğrencilerimizin büyük teveccühü ile lisemiz kısa sürede bölgede önemli bir yer edindi. Bizi oldukça memnun eden bu gelişmelerden sonra ertesi yıl da ortaokulumuzu açmamız gerekti. Çok büyük bir talep oldu. Her yıl hem ortaokula hem de liseye birer sınıf daha ekleyerek okulumuzun kapasitesini artırma şeklinde bir çözüm bulduk.

Strazburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi ve DİTİB Strazburg Başkanı Fevzi Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkler dışında Mağripli ve Fransız vatandaşlarına da hitap eden okullarının kısa sürede başarısını kanıtladığını, bundan sonra da seçkin eğitim kurumları arasındaki yerini koruyacağını belirtti.

Şu anda lisemizin tüm sınıfları ve orta okulumuzun birinci ve ikinci sınıfları var. Toplam 114 öğrencimiz var. Bunlardan 19'unu bu sene mezun ediyoruz. Gelecek sene ortaokulun üçüncü sınıfı da açılacak. Böylelikle her sene büyüyerek gidiyoruz. Gelecek seneki öğrenci sayımız 152 olacak inşallah."

Özel Yunus Emre Eğitim Kurumları Direktörü Murat Ercan da "Bugün burada okulumuzun ilk yıl sonu festivalini gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimizle, velileriyle, öğretmenlerimizle, eğitim kadromuzla beraber hem yeni gelecek öğrencilerimizle kaynaştırmak, eskilerle tanıştırmak hem de bütün bir çalışma yılını burada bir arada kaynaşarak atlatmak için böyle bir program düzenledik." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Okullarının hikayesinin 2011'deki İlahiyat Fakültesi eğitimi ile başladığını anımsatan Ercan, "O eğitim devam ederken biz buraya Fransa’nın her tarafından öğrenciler kaydetmiştik. Gördük ki oraya gelen öğrencilerin alt yapısı yetersizdi. Fransa’da özel okullar, eğitimin yüzde 20'sini teşkil ediyor. Fransa’daki eğitimin yüzde 20'si özel kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmekte. Katolik, Protestan okulları çok yaygın tabii Musevi okulları da var. Müslüman ailelerin gidebileceği okullar yoktu. Hem başörtüsü yasağından dolayı hem de tekrar ilahiyata tekrar öğrencileri yetiştirmek amacıyla ilk önce İmam Hatip Lisesi ile başladık 2015 yılında." dedi.

Amaçlarının Strazburg'un en iyi okulları arasında yer almak olduğunu vurgulayan Ercan, şunları söyledi:

"Burada çok kaliteli eğitim vererek, üst düzey okullara gidebilecek öğrenciler yetiştirmek. Bunların gelecekte çok önemli yerlere gelebilmeleri için alt yapısını oluşturmayı düşünüyoruz ve çok da iyi başladık. Bu sene ilk 19 mezunumuzu veriyoruz."

