HABER

Strazburg Yunus Emre Lisesi'nde ilk mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

DİTİB bünyesinde açılan Özel Yunus Emre Lisesi ilk mezunlarını verdi

STRAZBURG (AA) - Fransa’nın Strazburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde açılan Özel Yunus Emre Eğitim Kurumları, ilk mezunlarını verdi.

Özel Yunus Emre Eğitim Kurumları, 2017-2018 eğitim yılı diploma ve mezuniyet töreni Strazburg’da yapıldı. Törende okuldan mezun olan 19 öğrenci havaya kep fırlattı.

Strazburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi ve DİTİB Strazburg Başkanı Fevzi Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkler dışında Mağripli ve Fransız vatandaşlarına da hitap eden okullarının kısa sürede başarısını kanıtladığını, bundan sonra da seçkin eğitim kurumları arasındaki yerini koruyacağını belirtti.

Hamurcu, şöyle konuştu:

"Velilerimiz ve öğrencilerimizin büyük teveccühü ile lisemiz kısa sürede bölgede önemli bir yer edindi. Bizi oldukça memnun eden bu gelişmelerden sonra ertesi yıl da ortaokulumuzu açmamız gerekti. Çok büyük bir talep oldu. Her yıl hem ortaokula hem de liseye birer sınıf daha ekleyerek okulumuzun kapasitesini artırma şeklinde bir çözüm bulduk.

Şu anda lisemizin tüm sınıfları ve orta okulumuzun birinci ve ikinci sınıfları var. Toplam 114 öğrencimiz var. Bunlardan 19'unu bu sene mezun ediyoruz. Gelecek sene ortaokulun üçüncü sınıfı da açılacak. Böylelikle her sene büyüyerek gidiyoruz. Gelecek seneki öğrenci sayımız 152 olacak inşallah."

Özel Yunus Emre Eğitim Kurumları Direktörü Murat Ercan da "Bugün burada okulumuzun ilk yıl sonu festivalini gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimizle, velileriyle, öğretmenlerimizle, eğitim kadromuzla beraber hem yeni gelecek öğrencilerimizle kaynaştırmak, eskilerle tanıştırmak hem de bütün bir çalışma yılını burada bir arada kaynaşarak atlatmak için böyle bir program düzenledik." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Okullarının hikayesinin 2011'deki İlahiyat Fakültesi eğitimi ile başladığını anımsatan Ercan, "O eğitim devam ederken biz buraya Fransa’nın her tarafından öğrenciler kaydetmiştik. Gördük ki oraya gelen öğrencilerin alt yapısı yetersizdi. Fransa’da özel okullar, eğitimin yüzde 20'sini teşkil ediyor. Fransa’daki eğitimin yüzde 20'si özel kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmekte. Katolik, Protestan okulları çok yaygın tabii Musevi okulları da var. Müslüman ailelerin gidebileceği okullar yoktu. Hem başörtüsü yasağından dolayı hem de tekrar ilahiyata tekrar öğrencileri yetiştirmek amacıyla ilk önce İmam Hatip Lisesi ile başladık 2015 yılında." dedi.

Amaçlarının Strazburg'un en iyi okulları arasında yer almak olduğunu vurgulayan Ercan, şunları söyledi:

"Burada çok kaliteli eğitim vererek, üst düzey okullara gidebilecek öğrenciler yetiştirmek. Bunların gelecekte çok önemli yerlere gelebilmeleri için alt yapısını oluşturmayı düşünüyoruz ve çok da iyi başladık. Bu sene ilk 19 mezunumuzu veriyoruz."

PARTNERSıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...Sıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...
Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne olduKabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulunduFETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Özel Yunus Emre Eğitim Kurumları Strazburg

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.