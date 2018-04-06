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STSO Başkanı Kuzu’dan teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) başkanlığına bir kez daha seçilen Güven Kuzu, destek veren tüm üyelere teşekkür etti.Çarşamba günü Siirt TSO toplantı salonunda sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemleri 16.00’da sona erdi.

STSO Başkanı Kuzu’dan teşekkür

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) başkanlığına bir kez daha seçilen Güven Kuzu, destek veren tüm üyelere teşekkür etti.
Çarşamba günü Siirt TSO toplantı salonunda sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemleri 16.00’da sona erdi. 724 üyenin oy kullandığı seçimde Güven Kuzu, 423 oy alarak 11 meslek örgütünün yer aldığı sandıktan 9’unda birinci çıktı. Barış Erden ise 269 oy alarak bir sandıkta birinci çıkmayı başardı. 7 nolu sandıkta ise her iki adayın 26’şar oy alması üzerine yapılan kurada Barış Erden kazandı. Kuzu, bu seçim sonuçlarıyla 5’inci kez başkan seçildi. Kuzu, 5’inci kez kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki süreçte Nihat Özdemir ve diğer üyelerle ilimizin sorunlarının çözümü için gayret göstereceğiz. Beni bir kez daha bu göreve layık görün tüm üyelere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vefat eden değerli abimiz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nedim Kuzu’yu da bir kez rahmetle anıyorum" dedi.

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