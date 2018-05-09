STSO'da seçim

Yönetim kurulu başkan ve üyelik seçimlerinin bugün yapılmasına karar verildiğini ifade eden Yıldırım, "Dün ve bu gece çirkinlikler yaşanmış, tüccarımıza yakışmayan ahlaksızlıklar, tehditler, şantajlar yapılmıştır." iddiasında bulundu.

Sekizinci komiteye listeden giremeyenlerin kura çekmek için itiraz etmelerine rağmen anlamadıkları nedenlerle seçimlerin iptal ettirildiğini ve yeniden seçim yapılmasına karar verildiğini belirten Yıldırım, "6 Mayıs'ta yapılan 8. komite seçimleri sonrasında meclis üyesi sayımız 38 olarak netlik kazanmıştır." dedi.

Osman Yıldırım, dün geceye kadar kendileriyle beraber olan bazı üyelerin diğer adayın tarafına geçtiğini, bir üyenin otelde alıkonulduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Bunlar neden yapılmıştır. Hepinizin bildiği üzere geçen dönem oda seçimlerine FETÖ terör örgütü direkt müdahale etmiş, bizim dirayetli, dik durmamız sayesinde Ticaret ve Sanayi Odamızı ele geçirememiştir. Aynı FETÖ terör örgütü, intikamını unutmamış, rövanşını almak için en iyi bildikleri işi yapmış, aramıza sinsice sızmışlardır ve bugün odamızı ele geçirme operasyonları devam etmektedir. Geçen seçim döneminde olduğu gibi aynı mekanda, aynı otelde aynı yöntemle bu operasyonlar yönetilmektedir."

- "Odadaki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz"

Cumhuriyet savcılarını göreve davet ettiğini dile getiren Yıldırım, "Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan organ seçimlerinin ve 8. komitenin iptal edilmesinin incelenmesini ve bu organizasyonları yapanların, FETÖ terör örgütü talimatıyla yaptıklarını kamuoyuna bildiriyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Kimliksiz, kişiliksiz, iradesiz ve ilkesiz bu Truva atlarıyla aynı çatı altında bulunmaktan utanmamız nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm görevlerimizden yedeklerimizle birlikte istifa ediyoruz." diye konuştu.