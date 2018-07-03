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SU ALAN TEKNESİNİ ONARIRKEN BOĞULAN KULAOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kartal açıklarında, önceki gün su alan teknesini onarmak için suya atladıktan sonra kaybolan ve dün cesedine ulaşılan Serkan Kulaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal açıklarında, önceki gün su alan teknesini onarmak için suya atladıktan sonra kaybolan ve dün cesedine ulaşılan Serkan Kulaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal sahilinden adalara gitmek için önceki gün eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine onarmak için denize atladı ve kısa süre içerisinde denizde kayboldu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarıldı. Dün öğlen saatlerinde ise, Kulaoğlu cansız bedeni ulaşıldı.
Serkan Kulaoğlu için ikindi namazına müteakip Kartal Meydan Camii'nde tören düzenlendi. Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Tugay Kulaoğlu, taziyeleri kabul etti. Kulaoğlu'nun eşi cenaze töreni sırasında sinir krizleri geçirdi.
Kılınan cenaze namazının ardından Kulaoğlu, Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazına gelenler
-Tekerlekli sandalye oğlunun başında bekleyen baba
-Baş sağlığı diyen yakınları
-Eşinin ağlaması
-Cenaze namazı kılınması
-Namaz sonrası cenaze aracına konulması
-Annesi cenaze aracına gelmesi
-Genel ve detaylar

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