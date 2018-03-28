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Su altında kalan köyü terk etmeyen iki aile ıssız ve doğal yaşamı seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Artvin?in Sakalar Köyü?nün tamamı Deriner Baraj gölünün suları altında kalan Aydınlık mahallesindeki 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı.

Artvin?in Sakalar Köyü?nün tamamı Deriner Baraj gölünün suları altında kalan Aydınlık mahallesindeki 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak şehre indi, apartman dairesine yerleşti. Ancak, Tok ve Bayrak aileleri ?Şehir hayatı bize göre değil? diyerek terk etmedikleri köyün üst yamacında ıssız bir alanda kendilerine inşa ettikleri evlerde yaşamaya başladı. Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor.
Artvin?e 38 kilometre uzaktaki Sakalar Köyü?nün Aydınlık Mahallesi, Türkiye?nin en yüksek gövdeli Deriner Barajı?nın suları altında kaldı. Mahallede yaşayan 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak Artvin şehir merkezinde satın aldıkları apartman dairesine yerleşti. Ancak, Emine (58) ve emekli Yusuf Bayrak (60) ile Neşe (44) ve emekli İdris Tok (52) çifti ?Şehir hayatı bize göre değil? diyerek köylerini terk etmek istemedi. İki aile köyün üst yamacında ıssız bir alanda satın aldıkları araziye yan yana yeni evler inşa etti. Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor. Ailelerin evlenen çocukları da şehir de yaşam sürüyor.
?DOĞAL YAŞAMI SEÇTİK?
Köylerini terk etmek istemediklerini ifade eden Emine ve Yusuf Bayrak çifti, kendilerine köyün üst yamacında yeni ev inşa etiklerini söyledi. Yusuf Bayrak ?Biz şehir hayatını tercih etmedik. Doğal yaşam olsun tabiatı olsun, bu nedenle burada kalmayı tercih ettik. Köyde komşuluk var, birbirlerimize gider geliriz. Birimizin başı ağrısa ona anında müdahale ederiz. Peynirimi ekmeğimi kendim yapıyorum, sebzemi meyvemi kendim yetiştiriyorum. Eşimle birlikte şehir yaşantısını değil doğal yaşamı tercih ettikö dedi. Emine Bayrak da köyde doğal ürünlerle sağlıklı beslenip yaşadıklarını ve hayatlarından çok memnun olduklarını söyledi. Neşe ve İdris Tok çifti de doğal yaşamı bırakmak istemediklerini için köyde kaldıklarını anlattı. Neşe Tok, Tarımla uğraşıyoruz.ş Ekip biçiyor, sağlıklı yaşıyoruz. Şehir hayatı bize göre değil. Biz şehirde apartman dairesinde yaşayamazdık. dedi.
MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ
Sakalar Köyü Muhtarı Rıfat Alkan, 14 hanelik Aydınlar Mahallesinin sular altında kaldığını belirterek ?2 hanedeki aileler ?Şehir yaşantısı istemeyiz? diyerek buradan ayrılmadı. Üst yamaca evlerini kurdular. Köylerini terk etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.

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