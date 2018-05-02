Su altında yapılan resimler sergilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı" kapsamında su altında yapılan resimlerin sergisi açıldı.
Ressam Mine Sarmış'ın hazırladığı ve Fethiye Deniz Ticaret Odasının destekleriyle düzenlenen çalıştaya, Türkiye, Gürcistan, Nahçivan ve Azerbaycan'dan katılan ressamlar, Hamam Koyu açıklarında dalış yaptı.
Emekli Koramiral ressam Ekmel Totrakan önderliğinde 4 gün süren projede yapılan resimlerin sergisi Ece Marina'da açıldı. Ressamların su altındaki çalışması ise su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.
Mine Sarmış, gazetecilere, denizlerin önemine dikkati çekmek için böyle bir proje hazırladığını söyledi.
Denizlerin daha güzel kullanılması için sanatın diliyle evrensel mesaj vermeyi hedeflediklerini belirten Sarmış, "Ekmel Totrakan hoca önderliğinde projeyi gerçekleştirdik. Katılımcıların arasında yüzme bilmeyen ressamlar bile vardı. Deniz altında resim yapma çalışması bizim için bir ilkti. Yaptığımız resimleri ilk olarak deniz altında sergiledik." dedi.
Sarmış, Türkiye'de hatta dünyada ilk su altı ressamı unvanına da kavuştuğu için onur duyduğunu, daha büyük kitlelere ulaşarak su altı atölyelerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Emekli Koramiral Totrakan da daha önce de su altında resim yapıldığını, Fethiye'deki etkinliğin uluslararası boyut taşıdığını, ilk kez su altında eserlerin topluca sergilendiğini kaydetti.
"Mavi vatanımıza sahip çıkmak istiyoruz." diyen Totrakan, "Denizlerimize altıyla üstüyle sahip çıkalım. Yoksa başkaları çıkıyor. Gençliği denizle buluşturmaya çalışıyoruz. Ortaya çok güzel eserler çıktı. Proje sırasında dalgıç teknesinde dalış için gelenlerin de ilgisini çekti. İnşallah bu gibi projelerin devamı gelir." diye konuştu.
Etkinliği görüntüleyen Tahsin Ceylan ise uluslararası katılımlı etkinlikte su altında verilen emekleri suyun üstüne taşımanın mutluluğunu duyduğunu ifade etti.
Sergi, yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.
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