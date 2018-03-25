Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Türkiye'de bugün bazı vatandaşlar için şu an saat kaç sorusu günün en önemli şeyi. Bugün işe gidecek olanlardan bazıları yollara erken çıktılar çünkü telefonları otomatik olarak yaz saatine geçti ve alarmlar 1 saat erken çaldı! Peki bu karışılık neden oldu? Gerçekte Türkiye'de şu an saat kaç? Telefonlarda saat ayarı nasıl yapılır?

SAAT KAÇ?

Türkiye'de saat sabitlendiği için saat değişimi olmuyor. Yani Avrupa'da saatler 1 saat ileri alındı ve bazı cep telefonları bu yüzden otomatik olarak sat değiştirmiş olabilir. Cep telefonunuzdaki telefonu aşağıdaki gerçek Türkiye saati ile kontrol edebilirsiniz.

CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARDA SAAT AYARI

Android telefonları için (Samsung, Sony, HTC, LG, Huawei, Casper)

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında 'Tarih ve Saat' bölümünü bulun ve girin. Yan ekranda görülen "Otomatik Tarih ve Saat" ile "Otomatik Saat Dilimi" ayarlarını aktif durumdan pasif duruma getirebilirsiniz.

İOS YANİ İPHONE TELEFONLAR İÇİN

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gelin. Genel Kısmını seçin. Genel kısmında Tarih ve Saat bölümünü bulun. Tarih ve Saat bölümünde "Otomatik Ayarla" kısmını bulun ve onu devre dışı bırakabilirsiniz.

BİLGİSAYARLAR (WİNDOWS 10 İÇİN)

Masaüstü'nde altta bulunan görev çubuğu'nda Saat ve Tarihin yazdığı kısma sağ tıklayın. Tarih ve Saat Ayarla bölümünü bulun. "Saati otomatik olarak ayarla" bölümünü devre dışı bırakın. Hemen Altında bulunan "Saat Dilimini otomatik olarak ayarla" bölümünü de devre dışı bırakabilirsiniz.