AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye çok kritik yerde. Dünyanın en stratejik coğrafyası Türkiye. Bana sorarsanız dünyanın merkezi neresi diye, Türkiye'dir. Bundan hiç şüphe yok. Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor." dedi.

Eroğlu, Sinanpaşa ilçesi ile Salar, Değirmenayvalı, Kılıçarslan ve Ahmetpaşa beldelerindeki bayramlaşma merasimlerinde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'a 15 yılda 20 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 4 kat büyüdüğünü belirten Eroğlu, "Türkiye 15 yılda geriye gitmedi, büyüdü. Büyüme oranlarında yüzde 7,4'le dünyada rekorlara imza atıyoruz." diye konuştu.

Ülkenin borçlarının ödendiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Başımız dik. Artık başı dik bir Türkiye var. IMF'ye borcumuzu ödedik. Paradan 6 sıfırı attık. Paramız pul gibiydi. Muazzam yatırımlar, yollar, bölünmüş yollar, hastaneler, okullar, barajlar, göletler, sulama tesisleri yaptık. Sosyal yardımlar ile fakir, fukara, dullar, yetimler, şehit ailelerini biz düşündük. Türkiye çok kritik yerde. Dünyanın en stratejik coğrafyası Türkiye. Bana sorarsanız dünyanın merkezi neresi diye, Türkiye'dir. Bundan hiç şüphe yok. Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor."