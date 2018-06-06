AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ilısu Barajı'ndan Irak'a verilen suya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 'Ramazan'da su tutulmaz, dolayısıyla siz bunu uzatacaksınız. 1 Temmuz'a kadar uzatın' diye talimat verdi. Biz tekrar kapakları açtık. Şu anda Irak'a su veriliyor, hatta fazla su veriliyor." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin geçen yıl Kasım ayında Ankara'ya geldiğinde o zamanki Irak Su Kaynakları Bakanı ile görüştüğünü belirterek, Ilısu Barajı'nda normal şartlarda geçen yıl su tutmayı planladıklarını ancak 2017 yılında kuraklık olduğu için Irak hükümetinin su tutma tarihinin 2018 yılına tehir edilmesini istediğini aktardı.

Kendilerinin de bu talebi kabul ederek, barajda su tutma işlemini 1 Haziran 2018'e tehir ettiklerini bildiren Eroğlu, 1 Haziran tarihinde barajda kısmi su tutmaya başladıklarını ancak suyun tamamını tutmadıklarını kaydetti.

Bakan Eroğlu, "Ancak Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 'Ramazan'da su tutulmaz, dolayısıyla siz bunu uzatacaksınız. 1 Temmuz'a kadar uzatın' diye talimat verdi. Biz tekrar kapakları açtık. Şu anda Irak'a su veriliyor, hatta fazla su veriliyor. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Su tutmadık, burada büyük bir enerjiden fedakarlık yaptık. Bizim suyumuz, yani bizim de hakkımız var, onların da hakkı var." diye konuştu.