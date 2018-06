"Şu anda Irak'a su veriliyor, hatta fazla su veriliyor"

- "İş birliğine hazırız"

Türkiye'de 2014 yılında da büyük bir kuraklık olduğunu, kuraklığa rağmen talep üzerine Irak'a, Suriye'ye su vermeye devam ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"2017'de de büyük kuraklık oldu. İran büyük bir barajda suyu tutuyor. Biz gerçekten merhametliyiz. Onlar kardeşimiz. Onların susuz kalmasını istemiyoruz. Hatta 'su problemini çözmek için de her türlü desteği verelim' diye ikili iş birliği anlaşmamız var. İş birliğine hazırız. Bizim muslukları her iki ülke için hakça bir şekilde paylaşılması ve aynı zamanda her iki ülkenin refah seviyesinin artması için 'bu şekilde kullanalım' şeklinde bir siyasi anlayışımız var. Irak Başbakanı'nın sözü asla doğru değil. Halep ordaysa arşın burada, Bağdat ordaysa arşın burada. Ilısu'da gelsinler gösterelim. Bizim her şeyimiz şeffaf. Bunun özellikle duyurulmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1 Temmuz'a kadar tekrar uzattık ama 1 Temmuz'da da suyu tamamen kesmeyeceğiz. Onların hakkı olan suyu da vereceğiz."