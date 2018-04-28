TEKİRDAĞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. 2017 yılında da son 44 yılın en kurak yılını geçirdik ama şu anda su sıkıntısı yok hiçbir yerde. Sebebi şu; biz barajları ve göletleri tamamladık. 525 dev baraj, bin tane gölet yaptık." dedi.

Eroğlu, bazı açılış ve temel atma törenleri için geldiği Tekirdağ'da, Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Eroğlu, daha sonra burada basın toplantısı düzenledi.

Tekirdağ'a toplam maliyeti 26 milyon lira olan 4 tesisin açılış ve temel atma törenleri için geldiklerini dile getiren Eroğlu, bakanlık olarak buraya 15 yılda 790 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Özellikle Ergene Havzası Eylem Planı projesini çok önemsediklerini, bunun kendisinin doktora tezi olduğunu vurgulayan Eroğlu, bu konuda 15 önemli eylem planı ortaya koyduklarını ve bunların önemli ölçüde sonuçlandığını aktardı.

Eroğlu, daha önce Tekirdağ için 92 müjde verdiklerini, bunların 64 tanesini tamamladıklarını belirterek, "Geri kalan 28 müjde var, bunların durumu kimisinin projesi hazırlanıyor, kimisinin bugün temelini atacağız, kimisinin yapımı devam ediyor. Allah nasip ederse tamamını söz verdiğimiz 92 müjdenin tamamını bu sene bitiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.