Su bidonundan uyuşturucu çıktı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir tırda su bidonunun içine gizlenmiş 73 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Bitlis-Diyarbakır karayolundaki polis kontrol noktasında şehirlerarası yük nakli yapan bir tırın kontrol amacıyla durdurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın aracın dorsesine yoğun tepki vermesi üzerine yapılan aramada dorsenin alt kısmındaki su bidonuna gizlenmiş 73 kilogram ve piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.T, 'uyuşturucu madde ticareti yapma bulundurma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

