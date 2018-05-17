HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Su bidonundan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Bitlis'te kontrol amaçlı durdurulan tırda yapılan aramada su bidonunun içine gizlenmiş 73 kilogram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir tırda su bidonunun içine gizlenmiş 73 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Bitlis-Diyarbakır karayolundaki polis kontrol noktasında şehirlerarası yük nakli yapan bir tırın kontrol amacıyla durdurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın aracın dorsesine yoğun tepki vermesi üzerine yapılan aramada dorsenin alt kısmındaki su bidonuna gizlenmiş 73 kilogram ve piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.T, 'uyuşturucu madde ticareti yapma bulundurma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada kararDarbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada karar
- Trafik polisi ve itfaiyecinin tartışması cezayla sonuçlandı- Trafik polisi ve itfaiyecinin tartışması cezayla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bidon Bitlis eroin TIR tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fitre ne kadar? (2018) Fıtır sadakası kimlere, ne zamana kadar verilebilir?

Fitre ne kadar? (2018) Fıtır sadakası kimlere, ne zamana kadar verilebilir?

Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

'4N1K-2' filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı böyle kutlayacak

'4N1K-2' filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı böyle kutlayacak

Ceza, Can Bonomo ve Sattas aynı sahnede

Ceza, Can Bonomo ve Sattas aynı sahnede

Sahurda korkunç olay!

Sahurda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.