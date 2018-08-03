HABER

Su borusu patladı, cadde göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da köprülü kavşak yapımında çalışan iş makinesinin, içme suyu hattı ana borusunu kırması sonucu cadde göle döndü.

Su borusu patladı, cadde göle döndü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da köprülü kavşak yapımında çalışan iş makinesinin, içme suyu hattı ana borusunu kırması sonucu cadde göle döndü. Çocuklar su birikintisinde serinlerken, susuz kalan mahalleli ise duruma tepki gösterdi.
Merkez Karaköprü ilçesinde Narlıdere Katlı Köprülü Kavşağı'nın yapımında çalışan iş makinesi, içme suyu hattı ana borusunu kırdı. Borunun kırılmasıyla birlikte cadde göle döndü. Basınçlı suyun gücünün azaltılması için patlayan borunun üzeri iş makinesinin kovasıyla kapatılmaya çalışıldı. Ancak bu da suyun sızmasına engel olamadı. Yaklaşık yarım saat akan tonlarca su, diğer yol ve sokaklara da taştı. Göle dönen caddede araçlar suda güçlükle ilerlerken, çocuklar ise uzun süre suyun içerisinde oynadı. Su kesintisinin yaşanmasına neden olan arıza nedeniyle mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Su borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndü

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'
Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsınBedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.