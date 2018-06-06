Su damacanaları yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da su damacanaları yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM bağlantı yan yol Aksaray istikametinde ilerleyen 34 UT 2191 plakalı su damacanaları yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yan yattı.
Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü hafif şekilde yaralanırken, kamyonun kasasında bulunan çok sayıdaki su damacanası yola dağıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü ayakta tedavi edilirken, yola dağılan damacanalar nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Damacanaların toplanması ve devrilen kamyonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Soruşturma sürüyor.
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