Su depolarınızı temizleyin uyarısı

Bingöl Belediyesi, apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyardı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, binaların su depolarının temizlenmesi ve su depoları olmayan apartmanların da su depolarını yaptırmaları gerektiği belirtildi.

İş yeri ve apartmanlarda bulunan su depolarının, sağlık için yılda en az iki kere temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Dezenfektesi yapılmayan su depoları, insan sağlığını tehdit eden bakteri yuvası haline gelmiş bir durumdadır. Özellikle yaz aylarında bu bakteriler daha da çoğalarak hastalıklara davetiye çıkarıyor” denildi.

Dezenfektesi yapılmayan su depolarının tifo, tifüs, dizanteri, ağız yaraları, hepatit ve kolera gibi hastalıkların oluşmasına sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından apartman ve iş yerlerindeki depoların yılda iki kez temizletilmesi gerektiği belirtiliyor. Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre dezenfektesi yapılmayan su depoları insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır”ifadelerine yer verildi.