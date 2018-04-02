HABER

Su depolarınızı temizleyin uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi, apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyardı.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, binaların su depolarının temizlenmesi ve su depoları olmayan apartmanların da su depolarını yaptırmaları gerektiği belirtildi.İş yeri ve apartmanlarda bulunan su depolarının, sağlık için yılda en az iki kere temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Dezenfektesi yapılmayan su depoları, insan sağlığını tehdit eden bakteri yuvası haline gelmiş bir durumdadır.

Bingöl Belediyesi, apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyardı.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, binaların su depolarının temizlenmesi ve su depoları olmayan apartmanların da su depolarını yaptırmaları gerektiği belirtildi.
İş yeri ve apartmanlarda bulunan su depolarının, sağlık için yılda en az iki kere temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Dezenfektesi yapılmayan su depoları, insan sağlığını tehdit eden bakteri yuvası haline gelmiş bir durumdadır. Özellikle yaz aylarında bu bakteriler daha da çoğalarak hastalıklara davetiye çıkarıyor” denildi.
Dezenfektesi yapılmayan su depolarının tifo, tifüs, dizanteri, ağız yaraları, hepatit ve kolera gibi hastalıkların oluşmasına sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından apartman ve iş yerlerindeki depoların yılda iki kez temizletilmesi gerektiği belirtiliyor. Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre dezenfektesi yapılmayan su depoları insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır”ifadelerine yer verildi.

Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.