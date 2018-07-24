Su deposundaki akü hırsızlığı mahalleliyi susuz bıraktı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Mersinli Mahallesi'nde içme suyu deposundaki akülerin çalınması yüzünden mahalleli 6 saat boyunca susuz kaldı.
Salihli'nin 1500 nüfuslu Mersinli Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan ve Derbent Mahallesi'nde yer alan, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 akü, gece kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından çalındı. Akülerin çalınması sonucu otomasyon sistemi devre dışı kalınca, Mersinli Mahallesi'ne 6 saat su verilemedi. MASKİ ekiplerinin çalınan akülerin yerine yeni aküler takmasının ardından mahalleye yeniden su verildi. Jandarma, aküleri çalanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum