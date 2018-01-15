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Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı (3)

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 26 dakika önce

CENAZELER TESLİM ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşerek, çamura saplanıp, yaşamını yitiren Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun (5) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Otopsilerinin tamamlanmasına rağmen ailenin birinci derece yakını olmadığı için alınamayan cenazeler, İzmir'e gelen başka bir yakına teslim edildi. Tencirlioğlu kardeşlerin cenazelerinin, yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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