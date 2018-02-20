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Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yol kenarındaki tahliye kanalına uçtu.

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yol kenarındaki tahliye kanalına uçtu. 2,5 metre su dolu kanala düşen otomobil sürücüsünü itfaiye ekibi çıkardı.
Edinilen bilgiye göre Osman Ateş yönetimindeki 09 SV 005 plakalı otomobil Özbaşı’ndan Söke’ye seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi ekibi de geldi. Yapılan çalışma sonucunda sürücü Osman Ateş araçtan çıkarıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü kazanın şokunu yaşarken, daha sonra kanal içindeki araçta çekici yardımıyla çıkarıldı.

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