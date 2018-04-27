Su fobisini yendi, karanlık dünyadan madalyaya kulaç attı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzme öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda, sırtüstü ve kurbağalama stillerinde 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Antalya'da yaşayan Temirci ailesi, doğuştan görme engelli çocukları Halim Can'ı yüzme öğrenmesi için 8 yaşında kursa gönderdi. Denize ve havuza girmeye korkan Halim Can, su fobisini aşamadığı için yüzme kursuna gitmek istemedi. Ailesinin yönlendirmesiyle 2 yıl sonra yeniden kursa katılan Halim Can, yüzme öğrenerek, su fobisini aşıp, denizde ve havuzda kulaç atmaya başladı. Ailesinin sosyalleşmesi ve yüzme öğrenmesi amacıyla gönderdiği kursta su korkusunu yenen Halim Can'ın yeteneği, antrenörlerinin dikkatini çekti. 10 yaşında şampiyonalara katılmaya başlayan Halim Can, karanlık dünyadan madalyalara kulaç attı.

YÜZMEYİ HOBİ OLARAK SÜRDÜRECEK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen şampiyonalarda, B1 (hiç görmeyen) kategorisinde kurbağalama ve sırtüstü stillerinde yarışan Halim Can Temirci, 6 yılda 10'dan fazla altın madalya kazandı. Antrenörü Semra Karayılanoğlu ile Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü antrenman yapan Halim Can, kazandığı madalya sayısını artırmak istediğini söyledi. Bilgisayar programcısı olmak istediğini belirten Halim Can, çocukluğundaki fobisi yüzmeyi de hobi olarak sürdürmeyi düşündüğünü dile getirdi. Yüzme öğrendiği ilk günlerde yaşadıklarını anlatan Halim Can, şunları söyledi:

"10 yaşında ilk yüzmeye başladığımda doğuştan görme engelli olarak sudan korkuyordum. Su dibine batamıyordum. Bu korkularımı yüzmeyle sporla yendim. Şimdi 10 şampiyonluğum var. Madalya sayısını artırmayı hedefliyorum. Görme engelli olarak yüzmeyi ve diğer sporları, bütün engellilere tavsiye ederim. Evde kapalı kalıp, asosyal olmaktansa sporla sosyalleşmelerini ve görme engellilerin azmederse başarabileceğini tüm insanlara göstermelerini tavsiye ediyorum."