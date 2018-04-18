Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün, su tüketimi konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda başlattığı “Su Hayattır” projesi 5 bin öğrenciye ulaştı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASAT işbirliğiyle düzenlenen Su Hayattır Projesi ile 175 okuldan 400 öğretmen ve 5 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje süresince çocuklara her gün tükettikleri suyun elde edilmesinden, atık suyun arıtılmasına ve tahliye edilmesine kadar yaşanan süreç çeşitli etkinliklerle anlatıldı. Öğrenciler ASAT tesislerinde konuk edilerek gerçekleşen işlemleri bizzat gözlemleme fırsatı buldu. Su tüketimi konusunda bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçlayan proje sona erdi.

Renkli kapanış

Projenin finali de renkli bir törenle yapıldı. ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen proje kapanış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Proje boyunca yürütülen çalışmalar bir tanıtım videosu ile konuklara sergilendi. Ayrıca ASAT’ın hazırlattığı su bilincini çocuklara eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan “Damla’nın Serüveni” isimli animasyon film de gösterildi. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bir müzik dinletisi sundu.