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Su Hayattır Projesi 5 bin öğrenciye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün, su tüketimi konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda başlattığı “Su Hayattır” projesi 5 bin öğrenciye ulaştı.Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASAT işbirliğiyle düzenlenen Su Hayattır Projesi ile 175 okuldan 400 öğretmen ve 5 bin öğrenciye ulaşıldı.

Su Hayattır Projesi 5 bin öğrenciye ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün, su tüketimi konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda başlattığı “Su Hayattır” projesi 5 bin öğrenciye ulaştı.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASAT işbirliğiyle düzenlenen Su Hayattır Projesi ile 175 okuldan 400 öğretmen ve 5 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje süresince çocuklara her gün tükettikleri suyun elde edilmesinden, atık suyun arıtılmasına ve tahliye edilmesine kadar yaşanan süreç çeşitli etkinliklerle anlatıldı. Öğrenciler ASAT tesislerinde konuk edilerek gerçekleşen işlemleri bizzat gözlemleme fırsatı buldu. Su tüketimi konusunda bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçlayan proje sona erdi.

Renkli kapanış
Projenin finali de renkli bir törenle yapıldı. ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen proje kapanış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Proje boyunca yürütülen çalışmalar bir tanıtım videosu ile konuklara sergilendi. Ayrıca ASAT’ın hazırlattığı su bilincini çocuklara eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan “Damla’nın Serüveni” isimli animasyon film de gösterildi. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bir müzik dinletisi sundu.

Dereceye girenlere bisiklet
Ardından, proje esnasında düzenlenen afiş yarışmasında ödül almaya hak kazanan öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinci olan Aksu Ortaokulu öğrencisi Kayra Ada Albağ, 2’nci olan Alaeddin Keykubat Ortaokulundan Ezgi Rana Bozkurt’a, 3’üncü olan Kazım Şenöz Ortaokulu’ndan Muhammed Aras’a bisiklet hediye edildi. Öğrencilerin çalışmaları bir sergi ile beğeniye sunuldu. Törenin ardından öğrencilerin çalışmaları fuaye alanında sergilendi.

Su Hayattır Projesi 5 bin öğrenciye ulaştı

Su Hayattır Projesi 5 bin öğrenciye ulaştı

Su Hayattır Projesi 5 bin öğrenciye ulaştı

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