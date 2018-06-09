Su içilen çeşmeye çişini yaptı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Olay, dün akşam merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde yaşandı. Yolda yürülen bir bayan, yanında bulunan kız çocuğunu yukarı kaldırarak vatandaşların su içmek için kullandığı çeşmenin içine, çevredeki insanlara aldırış etmeden çişini yaptırdı.
Oradan geçen başka bir vatandaşın, cep telefonu ile çekilen resmi sosyal medya üzerinden paylaşması sonrası kadına tepkiler yağdı.
Bu tepkiler sonrası bu sabah Bilecik Beledisi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından o çeşme sabunlu suyla yıkanarak temizlendi.
İHA
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