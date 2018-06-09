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Su içilen çeşmeye çişini yaptı! Sosyal medyada tepki yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Bilecik'te dün akşam bir bayanın, yanındaki kız çocuğuna, vatandaşların su içtiği çeşmenin içine çişini yaptırdığını gösteren ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf büyük tepkilere neden oldu.

Su içilen çeşmeye çişini yaptı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Olay, dün akşam merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde yaşandı. Yolda yürülen bir bayan, yanında bulunan kız çocuğunu yukarı kaldırarak vatandaşların su içmek için kullandığı çeşmenin içine, çevredeki insanlara aldırış etmeden çişini yaptırdı.

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Oradan geçen başka bir vatandaşın, cep telefonu ile çekilen resmi sosyal medya üzerinden paylaşması sonrası kadına tepkiler yağdı.

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Bu tepkiler sonrası bu sabah Bilecik Beledisi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından o çeşme sabunlu suyla yıkanarak temizlendi.

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İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
resimden anlaşılacağı gibi yine bir yobaz vakası. edep edep edep.
SURİYELİ İŞTE GİYİM STİLİNDEN ANLADIM
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