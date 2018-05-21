Su içinde kalan köprüde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Erzurum'da, yoğun yağışın ardından köprü altında biriken su içinde mahsur kalan servisteki 19 öğrenci ile şoförü, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kentte birkaç gündür etkili olan ve gün içinde aniden bastıran yoğun yağmurun ardından, Yakutiye ilçesinde Kuyumcular Çarşısı arkasında kalan Kasımpaşa Köprüsü su içinde kaldı.
Köprüden geçmeye çalışan U.A. yönetimindeki 25 S 0247 plakalı servis aracı, su birikintisine takılarak köprüde mahsur kaldı.
Serviste öğrencilerin mahsur kalması üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bellerine bağladıkları iplerle servis aracına ulaştı.
Vatandaşların da yardım ettiği olayda, itfaiye ekipleri aracın tavanında bulunan camı kırdı.
Bazı öğrenciler itfaiye ekiplerince sırtta taşınarak, bazıları da vatandaşların köprüden uzattıkları merdivenlerle kurtarıldı.
Olayda, yaşadığı durumdan etkilenen bir öğrenci 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
- Oluşan göçükte araç çukura düştü
Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki karayolunda göçük meydana geldi.
Yağışın etkisiyle genişleyen çukur içerisine park halindeki araç düştü.
Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yolu trafiğe kapatarak, olay yerini güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı.
Yağışın etkisiyle açılan çukur gittikçe genişlemesi üzerine, ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Çukura yakın yerde park edilmiş araçlar anons edilerek olay yerinden kaldırıldı.
- Kepçe mahsur kalan çocukları kurtardı
Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Türbe yolunda aşırı yağış dolayısıyla öğrenciler otobüs durağında mahsur kaldı.
Yoğun suyun etkili olduğu otobüs durağına kepçeyi yanaştıran operatör, öğrencileri mahsur kaldıkları alandan kurtardı.
Kentte, sel baskının etkisiyle birçok araç yolda mahsur kalırken, vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.
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