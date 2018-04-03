Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen bir inek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkiindeki elektrik üretme santraline akan 4 metre derinlikteki su kanalına düşen bir ineği gören vatandaşlar olayı Belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Nasır Adıguzer, ineğinin kurtarılması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
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