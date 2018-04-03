HABER

Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:44 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen bir inek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen bir inek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkiindeki elektrik üretme santraline akan 4 metre derinlikteki su kanalına düşen bir ineği gören vatandaşlar olayı Belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Nasır Adıguzer, ineğinin kurtarılması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
İşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçlarıİşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.