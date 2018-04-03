HABER

Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:11 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen bir inek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen bir inek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkiindeki elektrik üretme santraline akan 4 metre derinlikteki su kanalına düşen bir ineği gören vatandaşlar olayı Belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Nasır Adıguzer, ineğinin kurtarılması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.