Su kemerinde güldüren görüntü

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, belediyenin en büyük yatırımları arasında yer alan Kent Park’ın tanıtımı sırasında fıskıyede meydana gelen arazı nedeniyle ıslandı.
Meydan projesinin 40 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Başkan Gül, “9 bin 500 metrekaresi özel mülk, gerisi kamuya ait olan 11 bin 500 metrekarelik Kent Meydanı’nda 2 katlı yeraltı otoparkı bulunuyor” dedi.
Kamulaştırma için 18 milyon lira harcandığını anlatan Gül, meydanın şehir için büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, “Otoparkın ihalesi yapıldı ama talipli geri çekildi. Otoparkı Çorum Belediyesi işletecek. Yeraltı otoparkı 2 katlı 19’u engelli aracı olmak üzere toplam 331 araçlık. Meydanda kafeterya var. Bin 424 m2 alana oturan kafeterya var” diye konuştu.
Açıklamasının ardından Başkan Gül ve beraberindekiler meydanda bulunan süs havuzları ve su kemerini basın mensuplarına tanıttı. Su kemerinde önce tek başına sonra ise başkan yardımcıları ile poz veren Başkan Gül, fıskıye arızalanınca ıslandı. Ceketi ıslanan ve yaşadığı duruma gülerek tepki veren Başkan Gül, incelemelere kaldığı yerden devam etti.
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