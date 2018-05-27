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Su kuşları sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Kış Ortası Su Kuşu Sayımları yayımlandı - Bu yıl 34'üncüsü yapılan sayımlarda Türkiye genelinde 153 alanda 1 milyon 718 bin 675 su kuşu sayıldı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) raporu yayımlandı. Bu yıl 34'üncüsü yapılan sayımlarda Türkiye genelinde 153 alanda 103 kuş türünden 1 milyon 718 bin 675 su kuşu sayıldı.

AA muhabirinin DKMP Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, genel müdürlükten yetkililer, çok sayıda üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kuş gözlemcilerinin yer aldığı çalışmalar sonucu 2018 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) raporu yayımlandı.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan KOSKS, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat arasında yapılıyor.

Aynı alanlarda, aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesine ve sulak alanlarının kalitesinin belirlenmesinde de önemli bir gösterge kabul ediliyor.

İlki 1967 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl 34'üncüsü yapılan sayımlarda Türkiye genelinde 153 alanda 103 kuş türünden 1 milyon 718 bin 675 su kuşu sayıldı.

Tespit edilen sonuçlar ile hangi bölgelerde daha fazla birey ve türün bulunduğu, hangi alanların koruma altına alınacağı saptanmış oldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) raporu orman ve su işleri bakanlığı

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