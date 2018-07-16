Su kuyusuna düşen kedi yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

Konya'da, 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde bulunan içi boş su kuyusundan 3 gün boyunca kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin 18 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için AFAD ekiplerine haber verdi.
Verilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi kuyudan çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi yavrusu, Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar
ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!
Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti
Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum