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Su kuyusuna düşen kedi yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Konya'da 18 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ekiplerince çıkarıldı

Konya'da, 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde bulunan içi boş su kuyusundan 3 gün boyunca kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin 18 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için AFAD ekiplerine haber verdi.

Verilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi kuyudan çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi yavrusu, Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

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AFAD kedi Konya su kuyusu

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