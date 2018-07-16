Su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, su kuyusuna düşen koyun, kuyuya inen itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Gölcük Düzağaç Mahallesi'nde Kudbettin Sancak'a ait koyunlar çayırda otlarken, bir koyun su kuyusuna düştü. Koyun suyun içerisinde çırpınırken, itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibindeki bir görevli, vinç ile aşağı inerek, suyun içerisindeki koyunun üzerine aparatı bağladı. İtfaiye eri ve koyun vinçle yaklaşık 5 derinliğindeki kuyudan çıkarıldı. Vücudunda yaralar oluşan koyun ayakta durmakta zorlandı. İtfaiye ekibi daha sonra kuyunun üstünü tahtalarla kapatarak, güvenlik şeridi çekti. Kudbettin Sancak itfaiye ekibine teşekkür etti.

