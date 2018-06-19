Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Konya'da, müstakil bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler AFAD'tan yardım istedi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedinin düştüğünü tespit etti. Ekipler, merdiven yardımıyla kuyudan yavruyu çıkardı.
Ev sahibi ve çevredekiler, ekiplere teşekkür etti.
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