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Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Aksaray'da 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek yavrusu AFAD ekiplerince çıkarıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kaputaş Yaylası'nda İbrahim Yayar'a ait evin bahçesinde bulunan içi boş su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine ev sahibi Yayar ve komşuları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyunun 7 metre derinlikte olduğunu belirleyerek çalışmalara başladı. Köpek yavrusu, AFAD ekiplerinin, yarım saat süren çalışması sonunda düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AFAD Aksaray Eskil İlçesi kurtarma yavru köpek

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