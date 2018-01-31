Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 10 metre derinliğinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Çorum kent merkezinde Ata Caddesi'nde su kuyusuna düşen yavru köpeğin sesini duyan çevredekiler itfaiyeye arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bir ağ yardımıyla köpek bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı olduğu belirlenen köpek tedavisi için veterinere götürüldü.

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