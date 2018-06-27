HABER

Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

İZMİT'te, evin bahçesindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, evin bahçesindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.
Topçular Mahallesi Arzu Sokak'ta oturan Hasan Oruncak, bahçesinde bulunan, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan gelen köpek sesini duydu. Hasan ile oğlu Mehmet Savaş Oruncak, kuyuya bakınca yavru köpeği görüp, kurtarmak istedi. Baba- oğul köpeği çıkaramayınca itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya inerek, hayvan yakalama aparatıyla yavru köpeği aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan köpeğin yarasının olmadığı görüldü. Hasan Oruncak'ın verdiği yiyecekleri yiyen yavru köpek, daha sonra gözden kayboldu.
Havlama sesi gelmesi üzerine su kuyusunun başına gittiklerini anlatan Hasan Oruncak, "Oğlumla birlikte köpeği kuyudan çıkarabileceğimizi düşündük; fakat başarılı olamadık. İtfaiyeyi arayarak, yardım istedik. İtfaiye ekipleri de yavru köpeği sağ salim kuyudan çıkardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
İlk kez Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılacakİlk kez Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılacak
Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtıEşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.