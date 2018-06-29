HABER

Su parkında zipline heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, turistler havuzların tadını çıkartıyor.

Su parkında zipline heyecanı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, turistler havuzların tadını çıkartıyor. Su parkının en çok ilgi gören ektkinliklerinin başında ise zipline geliyor.
Antalya kent merkezindeki Aqualand Su Parkı içine kurulan 150 metre uzunluğundaki zipline'i deneyenler tutkunu oluyor. Şelaleli havuz, çocuk havuzu ve dalga havuzunun üzerinden geçen çelik halata güvenlik ipiyle bağlanan turistler, kendilerini boşluğa bırakıyor. Hızla kayarak dalga havuzunun kenarındaki bitiş noktasına ulaşan tatilcilerin çığlığı, su parkının dört bir yanından duyuluyor. Bir tur inişin 20 TL olarak fiyatlandırıldığı zip line, heyecan ve adrenalini sevenlerin ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. Zipline yapanları havuz içinden izleyenler ise eğlenceye ortak oluyor. Zipline etkinliğini uzaktan izlemeyi seçenler ise güneşlenip havuza giriyor.

FOTOĞRAFLI

Su parkında zipline heyecanıSu parkında zipline heyecanıSu parkında zipline heyecanıSu parkında zipline heyecanı

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Barista olmak için sıraya girdilerBarista olmak için sıraya girdiler
Tatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyorTatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Ortağı Hatice'ye hayatının şokunu yaşattı

Ortağı Hatice'ye hayatının şokunu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.