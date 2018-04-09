Mersin Valisi Ali İhsan Su, Polis Teşkilatı’nın 173 yıldır milletin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin canla, başla hizmet verdiğini belirtti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ’10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü’ dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Türk Polis Teşkilatı’nın, güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olduğunu kaydeden Vali Su, "Polis teşkilatımız, 173 yıldır milletimizin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak mesai mefhumu gözetmeksizin canla, başla hizmet vermektedir" dedi.

Teşkilatın, kurulduğu günden bu güne kadar suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Su, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren polis teşkilatımız, insan kaynakları, teknoloji ve alt yapı yönünden gelişmiş ülke emniyet teşkilatlarının seviyesinde milletimize hizmet sunmakta, suç ve suçluyla mücadelesini büyük başarılara imza atarak yerine getirmekte ve milletçe bizleri gururlandırmaktadır. Bu duygularla, şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımızın dört bir yanında milletimizin huzuru ve güvenliği için cansiparane bir şekilde görev yapan polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."