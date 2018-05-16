İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır milletin değil terör örgütünün vekilliğini yapanlar, belediyeler ellerindeydi. Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yaptılar mı? Aynı parayı gönderdik. Şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar." dedi. Bakan Soylu, partisinin il başkanlığını ziyaretinin ardından Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla ilk orucunu açtı. İftarın ardından vatandaşlara hitap eden Soylu, yeni bir yola çıktıklarını, dünyadaki zulme, kötülüğe, karanlık zihniyetlere kafa tutulan günleri yaşadıklarını söyledi. Terör örgütünün bölgedeki kentlerin sokaklarını insanlar için korku tüneli haline getirdiğini, tezgahların, dükkanların, kamu binalarının taşlandığı, esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı günlerin yaşandığını anımsatan Soylu, belediye araçlarıyla mahallelerin kapatılıp çukurlar açılarak insanların göçe zorlandığını, terör örgütünün şehirlere huzuru ve refahı değil, silahı ve şiddeti çözüm diye dayatmaya çalıştığını vurguladı.

Soylu, terör örgütünün silah, etnik ayrılık üzerinden bir dayatmayla şehirlerdeki insanları karşı karşıya bırakmak istediğini ifade ederek, "Onlar kendilerini çok güçlü zannettiler. Bizim aramızdaki bağı çok zayıf zannettiler. Bırakıp gideriz, sırt çeviririz zannettiler ve kendilerine para, silah veren batılıların yaldızlı sözlerinin sahibi oldular. Biz o günlerden bugünlere gelmenin muhasebesini yapıyoruz. Bizim aramıza çukurları çekmek isteyenleri nasıl bertaraf ettiğimizin, şu güzelim Van'a nasıl huzur geldiğinin, esnafımızın nasıl yüzünün güldüğünün, dükkanların, çarşıların nasıl cıvıl cıvıl çalıştığının muhasebesini yapacağız." diye konuştu. - "Hep yıkmayı bildiler ama yapmayı hiç bilmediler" Van'da, Şırnak'ta, Cizre'de yükselen binaların, yapılan su depolarının, dökülen asfaltların, inşa ettikleri taziye evlerinin ortada olduğunu belirten Soylu, bütün bunları birlikte, belediyeleri özgürleştirerek, vatandaşların hizmetine sunarak başardıklarının altını çizdi. Soylu, belediyelerin hizmet üretebileceğini, terörün bu topraklardan silinip atılabileceğini, şehirlerin ışıl ışıl olabileceğini hep birlikte gösterdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızı kandırarak dağlara götürüp heder etmek isteyenlere, yıllardır terörle, silahla, cinayetlerle huzurumuzu kaçıranlara karşı, korucularımızla, jandarmamız ve polisimizle omuz omuza mücadele ederek terörü silerek bunu başardık. Bugün buralarda huzurla buluşuyorsak, bunu hep birlikte başardık. Bütün bunların elimizden alınmasına izin vermeyin. Bu seçimin ve bu ülkenin anahtarı sizin elinizdedir. Terör örgütünün ve onun borazanlığını yapanların, sizin evlatlarınıza dağlardaki mağara kovuklarını reva görenlerin, evlatlarınızı çalmalarına müsaade etmeyin. Yıllardır milletin değil terör örgütünün vekilliğini yapanlar, belediyeler ellerindeydi. Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yaptılar mı? Aynı parayı gönderdik. Şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktası haline getirdiler. Örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar. Bir tane okul mu yaptılar, bir tane park mı yaptılar? Hep yıkmayı bildiler ama yapmayı hiç bilmediler."

Bakan Soylu, devraldıklarında belediyelerin borçlarının olduğunu anımsatarak, esnafa olan tüm borçları, kamu borçlarının da yarısını ödediklerini ve bunu belediyelerin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi. - "Onlar bu toprakları fakirliğe, sefilliğe mahkum etmek istediler" Devraldıkları belediyelerde 6 bin 121 kilometre sıcak asfalt, 4 bin 493 kilometre sathi kaplama, 63 bin kilometre beton yol, 49 bin kilometre stabilize yol yapıldığını aktaran Soylu, şu bilgileri verdi: "38 bin kilometre içme suyu şebekesi yapıldı. Sadece Edremit ilçemizde 45 kilometre asfalt, 140 kilometre stabilize yol yapıldı. Aile destek merkezleri, taziye evleri, etüt merkezleri, sahil bandı piknik ve mesire alanları yapıldı. 4 bin 500 aileye gıda, 10 bin 900 aileye giyim, 3 bin aileye kitap kırtasiye ve 504 aileye yeni doğan bebek yardımı yapıldı. Erciş'te kapalı pazar yeri, kadınlar plajı, ilçe merkezine iki park, 132 kilometre asfalt ve 30 kilometre stabilize, 115 kilometre de parke beton yol yapıldı. Bilmiyorum, buraya o terör örgütünün sözcüsü olan parti gelir mi, yürekleri yetip sizin karşınıza çıkarlar mı? Ama eğer çıkarlarsa, Allah için, evlatlarınıza ne verdiklerini sorun, bizim yaptıklarımızı neden yapmadıklarını sorun, Van'a hangi hizmetleri yaptıklarını, yıllardır bu topraklara ne verdiklerini sorun. Husumetten, düşmanlıktan, şiddetten başka, çocukların geleceklerine umutsuzluk sevk etmekten başka ne verdiklerini sorun. Onlar bu saydığım işleri beceremezlerdi, zaten becermeye de niyetleri yoktu. Çünkü korkarlardı. Çünkü yol demek, su demek medeniyet demektir. Onlar bu toprakları fakirliğe, sefilliğe mahkum etmek istediler. İstediler ki millet hizmet almasın, milletin devletle arası açılsın da kendilerine tabi olsunlar. Ama biz onların bütün planlarını milletle el ele vererek altüst ettik."