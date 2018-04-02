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Su seviyesi düşen kanaldaki balıklar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Iğdır’da su seviyesi düşen kanaldaki balıklar, Karasu Sazlığının sulak alanlarına taşındı.Iğdır merkez Yaycı köyünde bulunan bir kanalının su seviyesi düşmesi sonucu kanal içinde bulunan yaklaşık 10 bin balık için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Iğdır’da su seviyesi düşen kanaldaki balıklar, Karasu Sazlığının sulak alanlarına taşındı.
Iğdır merkez Yaycı köyünde bulunan bir kanalının su seviyesi düşmesi sonucu kanal içinde bulunan yaklaşık 10 bin balık için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Yeşil Iğdır Avcılar Derneği tarafından balıkların tahliye işlemlerinin başladığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Yaklaşık bir hafta önce aldığımız ihbar üzerine alana gelmiştik. Burada bulunan balıkları kurtarmak için su seviyesi düşen kanala TOMA ve itfaiye yardımıyla su boşalttık. Sonra su üzerinde bulunan cansız balıkları kanaldan alarak leylek ve turnalara yem olarak bıraktık. Şu an ise kanal içinde bulunan canlı balıkları buradan alıp tahliye ederek kurtarmış olacağız. Sudaki oksijen seviyesi düştüğü için kanalda ölü balıklar var. Artık kurtarabildiğimiz kadarını kurtarıp tahliyesini yapacağız. Balıkları buradan tahliye ederek Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Aras Nehri ve Ağrı Dağı Milli Parkı içerisindeki Karasu Sazlığı sulak alanlarına bırakacağız" dedi.
Balıkların mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek için alana geldiklerini söyleyen Yeşil Iğdır Avcılar Derneği Başkanı Ahmet Demirci, "Haber alınca avcı arkadaşları topladık ve hemen olay yerine geldik. Burada bulunan balıklardan bir tane bile kurtarsak ne mutlu bize. Yardım etmeye geldik ve canlı balıkları kurtarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Yeşil Iğdır Avcılar Derneği Üyesi Çetin Kütük ise "Aras Nehri’nden beton kanallara verilen tahliye sularının taşması sonucu, balıklar bu daracık alanda sıkışmış durumda. Burada bulunan kanal içinde ki oksijen oranı bitince balıklar telef olmaya başlamış. Ölen balıkların içinde baya canlı balık bulunuyor ve onları kurtarmak için çalışmalar yapıyoruz. Ölen balıklar doğa ve çevreye aşırı derecede zarar vermesin diye kurtarma çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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