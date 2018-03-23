''Su sıkıntısı konusunda küresel farkındalık oluşturulmalı''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ''Su sıkıntısı arttıkça, dünyanın kaynaklarını yönetme biçimini değiştirmesi ve milyarlarca insan için su ve sanitasyonla ilgili hizmetleri iyileştirmesi gerekiyor.'' dedi.

Sinirlioğlu, ''Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su'' başlıklı on yıllık eylem planının açıklandığı BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, su sıkıntısı konusunda küresel farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Su kaynaklarının yönetimin sürdürülebilir olması için inovasyon, ortaklık ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Sinirlioğlu, ''Su sıkıntısı arttıkça, dünyanın kaynaklarını yönetme biçimini değiştirmesi ve milyarlarca insan için su ve sanitasyonla ilgili hizmetleri iyileştirmesi gerekiyor.'' diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için altyapının iyileştirilmesi, kapasitenin artırılması ve gerekli mali kaynakların tahsis edilmesinin gerekliliğine işaret eden Sinirlioğlu, ulusal su kaynaklarının etkili şekilde kullanılması için kentsel ve kırsal alanlarda su ve kanalizasyon sistemlerinin inşasına yatırım, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, sulama ve drenaj şebekeleri, barajlar, rezervuarlar ve hidroelektrik santrallerinin yapılmasının gerektiğini anlattı.