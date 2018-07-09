Anne sütünün önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa Sağlık Müdürlüğü ve Özkaynak su firması iş birliğiyle 0,5 litrelik 50 milyon pet şişe, "Anne Sütü Hastalıklardan Korur" etiketiyle satılacak.

Mudanya ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen törenle firma sahibi Lütfullah Koçyiğit'e İl Sağlık Müdürü Özcan Akan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Özcan Akan, anne sütünün teşvik edilmesi ve kullanımının devamını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Biz sağlıklı hayat merkezlerimizde anne sütünü teşvike devam ediyoruz. Amacımız anne sütüne dikkati çekmek, bu konudaki farkındalığı artırmak, bebeklerimizin sağlığını korumaktır." dedi.

Özkaynak su firmasıyla güzel bir iş birliği gerçekleştirdiklerine işaret eden Akan, "Yarım litrelik su şişesinin etiketine 'Anne Sütü Hastalıklardan Korur' mesajı basılmıştır. Amacımız milyonlarca kişiye ulaşmak ve böylelikle anne sütünün önemini vurgulamaktır." diye konuştu.

Koçyiğit de böyle bir sosyal projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu projede yer almak bizim için bir gururdur. İnşallah anne sütüyle daha güzel ve iyi nesiller yetiştirmeye vesile olmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

