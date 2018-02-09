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Su tankeri güvenlik kulübesine girdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 23:43 | Son Güncelleme

Su tankeri güvenlik kulübesine girdi: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan su tankerinin, bir inşaatın güvenlik kulübesine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde 41 R 4390 plakalı su tankeriyle maddi hasarlı kazaya karışan Dursun Demir araçtan indi.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından hareket eden tanker, yolun karşısında bulunan bir inşaatın güvenlik kulübesine çarptı.

Kazada, aracın peşinden koşan sürücü Demir ile güvenlik kulübesindeki İsmail Aras hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla güvenlik kulübesinde hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza su tankeri

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