ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Çanakkale'de düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası'nı Deniz Yıldızları ve Bilimsel Yüzme takımları kazandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 24 takım katıldı.

Müsabakalarda erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Denizatı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birinciliği Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü, ikinciliği BUZ Yüzme Spor Kulübü ve üçüncülüğü Deniz Yıldızları Spor Kulübü elde etti.

Yapılan müsabakalarda erkek ve kadınlarda büyükler Milli Takım aday kadrosu belirlendi.

Turnuvada dereceye giren takım ve oyunculara kupaları Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen tarafından verildi.

Özen, kupa töreninde, sporcuları tebrik ederek, "Son derece çekişmeli mücadelelere tanık olduk. Sualtı hokeyinde rekabet her yıl daha da artıyor. Bu da takımlarımızın başarı çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunun uluslararası yansımalarını Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile ülkemize armağan ettik. Yakaladığımız bu başarı grafiğini sürdürmeye kararlıyız." dedi.

(AA)